У Windows 10 знайшли нову помилку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вихід Windows 10 1803 супроводжується труднощами - суттєві помилки виявляються в кожній попередній версії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ixbt.
В останній версії, яку отримали тестери - Windows 10 Preview 17134, проблеми пов'язані з додатком "Налаштування". Кожен раз, коли користувач намагається змінити налаштування, робота додатку завершується помилкою.
Спочатку вихід нової версії Windows 10 очікувався 10 квітня, так що Microsoft вже запізнилася на 10 днів. Якщо нинішня помилка з додатком "Налаштування" виявиться серйозною, яку неможливо буде виправити в черговому загальному оновленні, доведеться чекати ще однієї попередньої версії.
Як повідомляв УНН, вбудований в операційну систему Windows антивірус Defender почав розцінювати програму для завантаження торрентів μTorrent як вірус і блокувати її.
Нагадаємо, про злам всіх 5 рівнів захисту Windows 10 DRM заявили кіберзлочинці угруповання CODEX.