В Windows 10 нашли новую ошибку

В последней версии, которую получили тестеры — Windows 10 Preview 17134, проблемы связаны с приложением "Настройки". Каждый раз, когда пользователь пытается изменить настройки, работа приложения завершается ошибкой.



Первоначально выход новой версии Windows 10 ожидался 10 апреля, так что Microsoft уже опоздала на 10 дней. Если нынешняя ошибка с приложением "Настройки" окажется серьезной, которую невозможно будет исправить в очередном накопительном обновлении, придется ждать еще одной предварительной версии.

Как сообщал УНН, встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее.

Напомним, о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .