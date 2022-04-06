У Вугледарі окупанти обстріляли пункт роздачі гуманітарки, двоє загиблих - голова ОВА

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"Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі. На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених", - повідомив Кириленко.

Зі слів голови ОВА, документують усі злочин, вчинені російською федерацією на українській землі. "Прощення винним не буде!" - наголосив Кириленко.

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За даними з ОДА, російські окупанти вночі обстріляли Донецьку область, внаслідок обстрілів загинула жінка.