У Вугледарі окупанти обстріляли пункт роздачі гуманітарки, двоє загиблих - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Вугледарі на Донеччині російські загарбники обстріляли з реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги, наразі відомо про двох загиблих, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі. На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених", - повідомив Кириленко.
Зі слів голови ОВА, документують усі злочин, вчинені російською федерацією на українській землі. "Прощення винним не буде!" - наголосив Кириленко.
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За даними з ОДА, російські окупанти вночі обстріляли Донецьку область, внаслідок обстрілів загинула жінка.