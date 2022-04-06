Окупанти вночі обстріляли Донеччину: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли Донецьку область. Внаслідок обстрілів загинула жінка. Про це УНН інформує з посиланням на зведення ОВА.
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Як зазначили, вночі відбулися обстріли Очеретинської, Торецької ТГ, внаслідок яких було зруйновано житло, одна жінка загинула. Ввечері обстріляли Мар'їнку, Авдіївку, що теж призвело до руйнування житла.
Окрім того, селища Нью-Йорк і Південне залишилися без газу.
Місто Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. Сьогодні продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.
Додамо
Минулої доби російські окупанти поранили 8 мирних жителів Донецької області: 4 у Мар’їнці, по 1 у Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці.