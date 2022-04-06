В Угледаре оккупанты обстреляли пункт раздачи гуманитарки, двое погибших - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Угледаре Донецкой области российские оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи, сейчас известно о двух погибших, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"Место раздачи гуманитарной помощи обстреляли российские фашисты из реактивной артиллерии в Угледаре. В настоящее время известно о двух погибших и пяти раненых", - сообщил Кириленко.
Со слов председателя ОВА, документируются все преступление, совершенные российской федерацией на украинской земле. "Прощения виновным не будет!" - подчеркнул Кириленко.
Ранее
По данным из ОГА, российские оккупанты ночью обстреляли Донецкую область, в результате обстрелов погибла женщина.