В Угледаре оккупанты обстреляли пункт раздачи гуманитарки, двое погибших - глава ОВА

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"Место раздачи гуманитарной помощи обстреляли российские фашисты из реактивной артиллерии в Угледаре. В настоящее время известно о двух погибших и пяти раненых", - сообщил Кириленко.

Со слов председателя ОВА, документируются все преступление, совершенные российской федерацией на украинской земле. "Прощения виновным не будет!" - подчеркнул Кириленко.

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По данным из ОГА, российские оккупанты ночью обстреляли Донецкую область, в результате обстрелов погибла женщина.