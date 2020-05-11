У всі столичні будинки відновили подачу холодної води - Київводоканал

“На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади Київводоканалу успішно завершили роботи по відновленню роботи станції. Наразі холодна вода подається в будинки усіх киян”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на водопровідній станції у Києві сталася аварія, внаслідок чого у деяких районах був знижений тиск у мережі.



