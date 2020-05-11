Во все столичные дома возобновили подачу холодной воды - Киевводоканал
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Киевводоканал завершил ремонтные работы на Деснянской водопроводной станции и возобновил водоснабжение в дома всех киевлян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по возобновлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян", - говорится в сообщении.
Напомним, на водопроводной станции в Киеве произошла авария, в результате чего в некоторых районах было пониженное давление в сети.