Во все столичные дома возобновили подачу холодной воды - Киевводоканал

"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по возобновлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян", - говорится в сообщении.

Напомним, на водопроводной станции в Киеве произошла авария, в результате чего в некоторых районах было пониженное давление в сети.



