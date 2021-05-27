У Вселенського Патріарха упевнені, що візит Варфоломія в Україну відбудеться

Цитата

"... митрополит Еммануїл висловив упевненість, що очікуваний візит Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну в серпні буде підготовлений та пройде якнайкраще", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Митрополит Еммануїл наголосив, що Константинопольська православна церква молиться за закінчення війни на Донбасі та мир в Україні, а також за завершення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та в усьому світі.

Що було раніше

Торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України.

Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.