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У Вселенского Патриарха уверены, что визит Варфоломея в Украину состоится

Киев • УНН

 • 16078 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Халкидонский Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в августе будет подготовлен и пройдет как можно лучше. Об этом он сказал во время встречи с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

У Вселенского Патриарха уверены, что визит Варфоломея в Украину состоится

Цитата

"... митрополит Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в августе будет подготовлен и пройдет как можно лучше", - говорится в сообщении.

Добавим

Митрополит Эммануил подчеркнул, что Константинопольская православная церковь молится за завершение войны на Донбассе и мир в Украине, а также за завершение пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине и во всем мире.

Что было раньше

В октябре прошлого года Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину.

После этого Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году.

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