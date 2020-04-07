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У ВР зареєстрували законопроект Кабміну про тимчасові ставки ввізного мита на окремі види зернових

У ВР зареєстрували законопроект Кабміну про тимчасові ставки ввізного мита на окремі види зернових

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували урядовий проект закону щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Так, у Раді зареєстрували законопроект №3310 про внесення змін до митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур.

Ініціатором проекту закону виступив Кабінет міністрів України, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі текст законопроекту відсутній.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив від сплати ввізного мита та ПДВ визначений перелік лікарських засобів для запобігання поширенню COVID-19.

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