У ВР зареєстрували законопроект Кабміну про тимчасові ставки ввізного мита на окремі види зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували урядовий проект закону щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, у Раді зареєстрували законопроект №3310 про внесення змін до митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур.
Ініціатором проекту закону виступив Кабінет міністрів України, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Наразі текст законопроекту відсутній.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив від сплати ввізного мита та ПДВ визначений перелік лікарських засобів для запобігання поширенню COVID-19.