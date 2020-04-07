В ВР зарегистрировали законопроект Кабмина о временных ставки ввозной пошлины на отдельные виды зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный проект закона о временном применении ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Так, в Раде зарегистрировали законопроект №3310 о внесении изменений в таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур.
Инициатором проекта закона выступил Кабинет министров Украины, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сейчас текст законопроекта отсутствует.
Напомним, Кабинет министров Украины освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определен перечень лекарственных средств для предотвращения распространения COVID-19.