Уряд спростив процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив від сплати ввізного мита та ПДВ визначений перелік лікарських засобів для запобігання поширенню COVID-19. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Кабмін звільнив від сплати ввізного мита та ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, що необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалахів цього захворювання”, — написав Шмигаль.
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Нагадаємо, уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.