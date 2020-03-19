МОЗ планує спростити процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець планує посилювати співпрацю Уряду та фармацевтичних компаній, зокрема спростити процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, необхідних для дезінфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець налаштований посилювати співпрацю Уряду та фармацевтичних компаній задля боротьби з коронавірусом. Зокрема це стосується спрощення процедури реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, необхідних для дезінфекції“, - йдеться в повідомленні.
Так, про це заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець під час зустрічі в МОЗ з національними виробниками України.
Також як повідомили представники фармацевтичних компаній у ході зустрічі, зараз в Україні законодавчо заблокована процедура реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, а саме ці засоби є одним з найдієвіших кроків у протистоянні COVID-19.
“Нам дуже важливо розібратися з тим, чому протягом кількох років в Україні не ухвалено закон, який підтримує національного виробника. Тому що зараз, в умовах боротьби з коронавірусом, ми повинні вживати всіх заходів для захисту українців від інфекції. Нам потрібні швидкі і дієві кроки”, — заявив Ємець.
Крім того, як наголосив Ілля Ємець, співпраця держави та фармацевтичного бізнесу буде вкрай важливою у процесі реформування системи охорони здоров’я України.
“Оскільки наша мета — запровадження державного медичного страхування, то нам важливо думати про ресурси наповнення страхової медицини не лише з державного бюджету, а й з інших джерел”, — резюмував Ємець.
Нагадаємо, Ємець закликав розробити схему розвозки лікарів під час карантину.