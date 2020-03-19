МОЗ планує спростити процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець планує посилювати співпрацю Уряду та фармацевтичних компаній, зокрема спростити процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, необхідних для дезінфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець налаштований посилювати співпрацю Уряду та фармацевтичних компаній задля боротьби з коронавірусом. Зокрема це стосується спрощення процедури реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, необхідних для дезінфекції“, - йдеться в повідомленні.

Так, про це заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець під час зустрічі в МОЗ з національними виробниками України.

Також як повідомили представники фармацевтичних компаній у ході зустрічі, зараз в Україні законодавчо заблокована процедура реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, а саме ці засоби є одним з найдієвіших кроків у протистоянні COVID-19.

“Нам дуже важливо розібратися з тим, чому протягом кількох років в Україні не ухвалено закон, який підтримує національного виробника. Тому що зараз, в умовах боротьби з коронавірусом, ми повинні вживати всіх заходів для захисту українців від інфекції. Нам потрібні швидкі і дієві кроки”, — заявив Ємець.

Крім того, як наголосив Ілля Ємець, співпраця держави та фармацевтичного бізнесу буде вкрай важливою у процесі реформування системи охорони здоров’я України.

“Оскільки наша мета — запровадження державного медичного страхування, то нам важливо думати про ресурси наповнення страхової медицини не лише з державного бюджету, а й з інших джерел”, — резюмував Ємець.

Нагадаємо, Ємець закликав розробити схему розвозки лікарів під час карантину.

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