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Ємець закликав розробити схему розвозки лікарів під час карантину

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся до державних та комерційних транспортних компаній країни із закликом розробити систему для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України у Telegram-каналі, передає УНН.

“Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну. Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя”, — заявив Ємець.

З відповідним закликом очільник МОЗ звернувся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади.

Водночас він попросив інших громадян дотримуватися карантину, не виходити з дому без крайньої потреби, щоб усі якомога скоріше повернулися до нормального життя, зазначають в міністерстві.

Як повідомляв УНН, напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що забезпечено спеціальний транспорт, який безперебійно доставляє на роботу працівників стратегічних підприємств та об‘єктів критичної інфраструктури України.

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