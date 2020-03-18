Забезпечено спецтранспорт для доставки на роботу працівників стратегічних підприємств - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Забезпечено спеціальний транспорт, який безперебійно доставляє на роботу працівників стратегічних підприємств та об‘єктів критичної інфраструктури України. Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Забезпечено спеціальний транспорт, який безперебійно доставляє на роботу працівників стратегічних підприємств та об‘єктів критичної інфраструктури України — тих, завдяки яким в країні є електроенергія, вода, тепло, продукти, ліки та багато іншого”, — сказав Президент.
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З його слів, органи державної влади, заклади охорони здоров’я, продуктові магазини, аптеки, АЗС працюють і будуть працювати. Те саме стосується банків.
Раніше Криклій обіцяв організувати доставку працівників на об’єкти критичної інфраструктури.