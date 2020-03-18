Криклій обіцяє організувати доставку працівників на об’єкти критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні на період карантину буде організована доставка працівників на об’єкти критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
“На період карантину дозволені без обмежень: вантажні перевезення; особистий транспорт. Міський транспорт функціонує з обмеженням у 10 осіб. Буде організована доставка працівників на об’єкти критичної інфраструктури”, — написав міністр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У соцмережах показали, як Київ і Харків справляються без метро
Як повідомляв УНН, прикордонники зможуть пропускати українців на в‘їзд і виїзд з Криму під час карантину з урахуванням гуманітарних потреб таких пересувань.