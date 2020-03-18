У соцмережах показали, як Київ і Харків справляються без метро

Так, на відео опублікованому народним депутатом Олексієм Гончаренком у Telegram-каналі, видно, як кияни намагаються влізти в ранковий тролейбус, і в салоні далеко не 10 осіб.

"До 10 осіб в автобусі говорили вони". Це саме те, про що я і говорив на Кабміні: не можна закривати метро! Метро не закрито в найбільших осередках поширення коронавірусу: в Мілані, в Барселоні, в Мадриді... Через закриття метро будуть ось такі випадки і тоді буде ще більше поширення коронавірусу", - написав нардеп.

Також величезні черги виникають на зупинках. Майже всі люди, як видно з оприлюднених матеріалів, без масок.

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На іншому відео без маски і сам водій.

У Харкові аналогічна ситуація з пасажирами і транспортом.



Місцевий Telegram-канал "Веха" опублікував знімок переповненого трамвая, на якому видно, що транспорт заповнений настільки, що ледь закриваються двері.

Користувачі відзначають, що в транспорті багато людей саме тієї вікової групи, яка у зоні ризику інфікування коронавірусом.

Як раніше повідомляв УНН, Кабмін з 18 березня вирішив припинити перевезення в межах України та обмежить рух громадського транспорту.