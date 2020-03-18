В соцсетях показали, как Киев и Харьков справляются без метро

Так, на видео опубликованном народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram-канале, видно, как киевляне стараются влезть в утренний троллейбус, и в салоне далеко не 10 человек.

"До 10 человек в автобусе говорили они". Это именно то, о чем я и говорил на Кабмине: нельзя закрывать метро! Метро не закрыто в самых крупных очагах распространения коронавируса: в Милане, в Барселоне, в Мадриде… Из-за закрытия метро будут вот такие случаи и тогда будет еще больше распространение коронавируса", - написал нардеп.

Также огромные очереди из ожидающих выстраиваются на остановках. Почти все люди, как видно с обнародованных материалов, без масок.

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На другом видео без маски и сам водитель.

В Харькове аналогичная ситуация с пассажирами и транспортом.



Местный Telegram-канал "Веха" опубликовал снимок переполненного трамвая, на котором видно, что транспорт заполнен настолько, что едва закрываются двери.

Пользователи отмечают, что в транспорте много людей именно той возрастной группы, которая находится в зоне риска инфицирования коронавирусом.

Как ранее сообщал УНН, Кабмин с 18 марта решил прекратить перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта.