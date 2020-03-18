В соцсетях показали, как Киев и Харьков справляются без метро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. После закрытия метро в городах-миллионниках, таких как Киев и Харьков, на наземным общественный транспорт легла основная нагрузка, несмотря на распоряжение правительства, которое не позволяет перевозить в таком транспорте более 10 человек, передает УНН.
Так, на видео опубликованном народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram-канале, видно, как киевляне стараются влезть в утренний троллейбус, и в салоне далеко не 10 человек.
"До 10 человек в автобусе говорили они". Это именно то, о чем я и говорил на Кабмине: нельзя закрывать метро! Метро не закрыто в самых крупных очагах распространения коронавируса: в Милане, в Барселоне, в Мадриде… Из-за закрытия метро будут вот такие случаи и тогда будет еще больше распространение коронавируса", - написал нардеп.
Также огромные очереди из ожидающих выстраиваются на остановках. Почти все люди, как видно с обнародованных материалов, без масок.
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На другом видео без маски и сам водитель.
В Харькове аналогичная ситуация с пассажирами и транспортом.
Местный Telegram-канал "Веха" опубликовал снимок переполненного трамвая, на котором видно, что транспорт заполнен настолько, что едва закрываются двери.
Пользователи отмечают, что в транспорте много людей именно той возрастной группы, которая находится в зоне риска инфицирования коронавирусом.
Как ранее сообщал УНН, Кабмин с 18 марта решил прекратить перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта.