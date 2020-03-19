Емец призвал разработать схему развозки врачей во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец обратился к государственным и коммерческим транспортным компаниям страны с призывом разработать систему для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным. Об этом сообщает пресс служба МОЗ Украины в Telegram-канале, передает УНН.
“Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижения специалистов, которые спасают человеческие жизни”, — заявил Емец.
С соответствующим призывом глава Минздрава обратился ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти.
В то же время он попросил других граждан соблюдать карантин, не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы все как можно скорее вернулись к нормальной жизни, отмечают в министерстве.
Как сообщал УНН, накануне Президент Владимир Зеленский заявил, что обеспечен специальный транспорт, который бесперебойно доставляет на работу сотрудников стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры Украины.