У ВР зареєстровано проект постанови про призначення Піщанської головою АМКУ

“Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України”, — сказано у проекті постанови.

Зазначається, що ініціатором проекту постанови — голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, народний депутат від фракції “Слуга народу”.

Нагадаємо, під час засідання фракції “Слуга народу” депутати затвердили рекомендувати на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.