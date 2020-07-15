У ВР зареєстровано проект постанови про призначення Піщанської головою АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровао проект постанови № 3856 про призначення Ольги Піщанської головою Антимонопольного комітету України (АМКУ). Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР.
“Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України”, — сказано у проекті постанови.
Зазначається, що ініціатором проекту постанови — голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, народний депутат від фракції “Слуга народу”.
Нагадаємо, під час засідання фракції “Слуга народу” депутати затвердили рекомендувати на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.