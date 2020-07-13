Фракція СН рекомендуватиме Піщанську на посаду глави АМКУ, а Уруського - на віце-прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу" депутати затвердили рекомендувати на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську, на віце-прем'єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислового комплексу Олега Уруського. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Сьогодні фракція затвердила рекомендувати Піщанського на посаду глави Антимонопольного комітету і Уруського на позицію віце-прем'єра з ОПК", - написав депутат.
Як повідомляв УНН, Уруського і Піщанську на сьогоднішньому засіданні фракції представили Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Питання про їхнє призначення на цьому тижні, швидше за все, розгляне парламент.