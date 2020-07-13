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19 березня, 18:42 • 93367 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 133899 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114098 перегляди

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19 березня, 10:24 • 128541 перегляди

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19 березня, 08:45 • 133259 перегляди

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Фракція СН рекомендуватиме Піщанську на посаду глави АМКУ, а Уруського - на віце-прем'єра

Київ • УНН

 • 13424 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу" депутати затвердили рекомендувати на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську, на віце-прем'єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислового комплексу Олега Уруського. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Сьогодні фракція затвердила рекомендувати Піщанського на посаду глави Антимонопольного комітету і Уруського на позицію віце-прем'єра з ОПК", - написав депутат.

Як повідомляв УНН, Уруського і Піщанську на сьогоднішньому засіданні фракції представили Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Питання про їхнє призначення на цьому тижні, швидше за все, розгляне парламент.

Українські Національні Новини

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