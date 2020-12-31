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У ВР пропонують давати держстипендії дітям із найвищими балами ЗНО

Київ • УНН

 • 13449 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук із нардепами пропонують надавати стипендії дітям, які склали ЗНО на високі бали. Про це передає УНН із посиланням на прес-службу Апарату ВРУ.

У ВР пропонують давати держстипендії дітям із найвищими балами ЗНО

"Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом із народними депутатами України зареєстрував проект постанови "про встановлення іменних стипендій ВРУ учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищий результат", - йдеться у повідомленні.

Проектом постанови пропонується виплачувати стипендії тим, хто вступив до вітчизняних ЗНО.

"Розмір стипендії становитиме один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня року, у якому призначається стипендія. Так держава буде підтримувати тих, хто найкраще склав тест та обрав український заклад вищої освіти", - додав Стефанчук.

За його словами, у 2020 році в Україні найвищий результат ЗНО отримали 455 учасників тестування.

Нагадаємо, уряд схвалив проект указу Президента України Володимира Зеленського про запровадження щорічної премії учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом. Мова йде про 20 премій у розмірі 5 тисяч гривень кожна.

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