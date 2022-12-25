У ВР очікується щорічне послання Президента – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у своєму Телеграм-каналі, що за його інформацією Президент України Володимир Зеленський виступить зі щорічним посланням до парламенту, повідомляє УНН.
Цитата
«Є інформація, що Зеленський виступить із щорічним посланням до Верховної Ради про ситуацію в країні. Це планується зробити до кінця року», - написав Гончаренко.
Поки жодних інших коментарів чи інформації щодо цього немає.
Нагадаємо
Минулого року Президент звертався до парламенту зі щорічним посланням 1 грудня.
Слід зауважити, що рішення про черговий чи позачерговий виступ Президента у ВР вноситься до порядку денного парламенту позачергово без голосування.
Наразі пленарні засідання ВР відбуваються у закритому режимі.