У ВООЗ закликали до очного навчання дітей у новому навчальному році

Деталі

“Оскільки мільйони дітей повертаються в школи, Європейське бюро ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають вжити всіх необхідних заходів, щоб школи залишалися відкритими, — зазначив він. — Закриття шкіл знижує успішність, збільшує ймовірність того, що діти кидають навчання, це впливає на їхнє психічне здоров’я. Наші діти сильно постраждали за останні 20 місяців, особливо ті, хто вже був вразливий і не міг отримати користь від цифрового навчання”.

За словами Клюге, на відміну від ситуації рік тому, в даний час країни здатні забезпечити безпеку дітей. Серед заходів, необхідних для відкриття шкіл, він називає вакцинацію вчителів і шкільного персоналу, а також дітей старше 12 років, особливо зі зниженим імунітетом. Це також поліпшення шкільного середовища за рахунок санітарії та гігієни рук, вентиляції, меншого розміру класів, фізичного дистанціювання, масок (за необхідності) і регулярного тестування дітей і персоналу.

“І, перш за все, захисту психічного і соціального благополуччя дітей”, — підкреслив він.

Доповнення

Згідно зі статистикою ВООЗ — у світі зафіксували 216 229 741 випадок захворювання, жертвами стала 4 496 681 особа.