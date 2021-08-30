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В ВОЗ призвали к очному обучению детей в новом учебном году

В ВОЗ призвали к очному обучению детей в новом учебном году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Европейское бюро ВОЗ в преддверии нового учебного года призывает принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, пишет УНН.

Детали

“Поскольку миллионы детей возвращаются в школы, Европейское бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми, — отметил он. — Закрытие школ снижает успеваемость, увеличивает вероятность того, что дети бросают учебу, это влияет на их психическое здоровье. Наши дети сильно пострадали за последние 20 месяцев, особенно те, кто уже был уязвим и не мог получить пользу от цифрового обучения”.

По словам Клюге, в отличие от ситуации год назад, в настоящее время страны способны обеспечить безопасность детей. Среди мер, необходимых для открытия школ, он называет вакцинацию учителей и школьного персонала, а также детей старше 12 лет, особенно с пониженным иммунитетом. Это также улучшение школьной среды за счет санитарии и гигиены рук, вентиляции, меньшего размера классов, физического дистанцирования, масок (при необходимости) и регулярного тестирования детей и персонала.

“И, прежде всего, защиты психического и социального благополучия детей”, — подчеркнул он.

Дополнение

Согласно статистике ВОЗ — в мире зафиксировали 216 229 741 случай заболевания, жертвами стал 4 496 681 человек.

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