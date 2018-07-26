У військовій частині під Миколаєвом загинув 24-річний боєць
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Військовослужбовець ЗСУ Роман Костів загинув 23 липня у військовій частині у Миколаєві. Про це повідомив на сторінці у Facebook його земляк Михайло, передає УНН.
“Пішов з життя Роман Костів”, — йдеться у повідомленні.
Обставини загибелі військовослужбовця не розголошується. Похорони пройдуть у місті Бурштин Івано-Франківської області.
Як зазначається, Костів був учасником Майдану, відразу після цього пішов добровольцем в батальйон “Київ 1”, брав участь у бойових діях АТО.
По закінченню служби по мобілізації одразу підписав контракт з 25-тою окремою Дніпропетровською повітрянодесантною бригадою, де відслужив 1,5 роки, продовживши службу у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, де прослужив більше року.
“І знову ж таки, повернувшись додому, не зміг довго приймати мирне життя, знаючи що там на передовій його побратими, бойові браття, підписав контракт та пішов в батальйон „Донбас“. За всю свою доблесну службу був контужений та отримав два поранення”, — зазначається у некролозі.
Також Роман брав участь в зйомці документального фільму “Рейд. Сила нескорених”.
Нагадаємо, 17 липня на Донбасі загинув український військовослужбовець.