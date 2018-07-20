У військових на Донбасі бойовики випустили керовану ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські окупаційні війська на Донбасі атакували прикордонний наряд протитанковою керованою ракетою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Сьогодні, 20 липня, від одного з прикордонних нарядів зі складу Об’єднаних сил, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби "Сартана", надійшло повідомлення про вибух поблизу них протитанкової керованої ракети, яка була випущена з боку тимчасово окупованої території України", - повідомили у штабі ООС.
Особовий склад та техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали. Прикордонники одразу вжили заходів щодо забезпечення безпеки життю та здоров'ю особового складу та цивільного населення, організували спостереження, додали у прес-центрі.
У штабі ООС наголосили, що ворог часто вдається до таких провокацій, направлених не тільки на військовослужбовців Об’єднаних сил, а й на мирних жителів Донбасу. Наприклад, у травні поточного року російські окупанти двома протитанковими керованими ракетами обстріляли КПВВ "Гнутове", під час його роботи, коли мирне населення здійснювало оформлення документів для перетину лінії розмежування.