В военных на Донбассе боевики выпустили управляемую ракету

"Сегодня, 20 июля, от одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы "Сартана", поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины", - сообщили в штабе ООС.

Личный состав и техника пограничного наряда повреждений не получили. Пограничники сразу приняли меры по обеспечению безопасности жизни и здоровью личного состава и гражданского населения, организовали наблюдение, добавили в пресс-центре.

В штабе ООС отметили, что враг часто прибегает к таким провокациям, направленным не только на военнослужащих Объединенных сил, но и на мирных жителей Донбасса. Например, в мае текущего года российские оккупанты двумя противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли КПВВ "Гнутово", во время его работы, когда мирное население осуществляло оформление документов для пересечения линии разграничения.