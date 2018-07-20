В военных на Донбассе боевики выпустили управляемую ракету

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38739 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102147 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124173 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131715 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168992 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Российские оккупационные войска на Донбассе атаковали пограничный наряд противотанковой управляемой ракетой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 20 июля, от одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы "Сартана", поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины", - сообщили в штабе ООС.

Личный состав и техника пограничного наряда повреждений не получили. Пограничники сразу приняли меры по обеспечению безопасности жизни и здоровью личного состава и гражданского населения, организовали наблюдение, добавили в пресс-центре.

В штабе ООС отметили, что враг часто прибегает к таким провокациям, направленным не только на военнослужащих Объединенных сил, но и на мирных жителей Донбасса. Например, в мае текущего года российские оккупанты двумя противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли КПВВ "Гнутово", во время его работы, когда мирное население осуществляло оформление документов для пересечения линии разграничения.

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