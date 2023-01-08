У Вірменії на акції протесту біля російської військової бази затримано сто осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Понад 100 осіб затримано на мітингу біля російської військової бази у вірменському місті Гюмрі. Про це повідомляє політичний рух "Національний демократичний полюс", пише УНН.
Демонстранти заблокували дорогу до російської військової бази, виступивши під девізом "Блокада в ім'я розблокування". Вони вимагають, щоб російський миротворчий контингент відновив рух Лачинським коридором у Нагірному Карабасі (вірменська назва – Арцах).
Якщо російські миротворці не вживатимуть активних дій, демонстранти готові оголосити їх "окупантами".
Цитата
"Ми покажемо всьому світу, що Вірменія, включно з Арцахом, була окупована російськими військами в особі 102-ї бази", – заявив член ради "Національного демократичного полюса" Ваге Гаспарян.
Лачинський коридор – єдина дорога, що зв'язує Нагірний Карабах із Вірменією. За умовами договору, підписаного після закінчення війни між Вірменією та Азербайджаном 2020 року, Лачинський район перейшов під контроль Баку, а коридор – під спостереження російських миротворців.
У середині грудня дорогу заблокували азербайджанські активісти. За даними азербайджанської сторони, це екологи, які виступають проти незаконного, на їхню думку, видобутку вірменською владою природних ресурсів на території Нагірного Карабаху.
Єреван стверджує, що після перекриття дороги в Лачинському коридорі в Нагірний Карабах припинилося постачання продуктів і життєво важливих товарів, регіон близький до гуманітарної кризи. Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян виступив із заявою, в якій звинуватив російських миротворців у бездіяльності.
МЗС Азербайджану раніше заявляв, що Єреван навмисно вводить в оману міжнародних партнерів для продовження незаконної діяльності на території Азербайджану.