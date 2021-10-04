Пашинян заявив, що переговори щодо Карабаху "зайшли у глухий кут" ще до війни минулого року

Деталі

"Процес дійшов до того, що вірменська сторона повинна була здати сім районів (навколо Нагірного Карабаху), а Карабах не повинен був мати статусу в будь-якому вигляді, в тому числі і проміжного. Якщо ви мене запитаєте, то архітектура врегулювання карабахського питання була завершена в 1998-1999 роках. По-перше, Карабах був виключений з переговорного процесу, чим був позбавлений єдиного статусу, який був визнаний міжнародним співтовариством", - зазначив він.

За словами Пашиняна, представники невизнаної республіки були виключені з переговорного процесу з ініціативи Вірменії. "Про це не тільки я кажу, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Друге, Вірменія у 1999 році проголосувала за Стамбульську хартію, яка передбачає вирішення політичних, етнічних і культурних прав нацменшин у рамках територіальної цілісності країни", - додав він. Глава вірменського кабміну також заявив, що "проведений свого часу переговорний процес щодо Карабаху був фейковим".

"Чому війна почалася у 2020 році, а не раніше? Ми повинні згадати, що у 2016 році цей дзвінок продзвенів. Ще у січні 2016 року співголови Мінської групи вимагали від Вірменії, щоб ми відмовилися від вимоги надати Нагірному Карабаху проміжний статус. Вірменська сторона, звичайно, не погоджується, і в квітні 2016 року почалися бойові дії", - додав він. Як підкреслив Пашинян, запобігти бойовим діям можна було лише здавши прилеглі до Нагорного Карабаху райони без попередніх умов.

Контекст

Ситуація в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня минулого року. 9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в регіоні. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинський коридору розмістилися російські миротворці.