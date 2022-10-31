У Вінницькій та Київській областях повідомляють про роботу ППО

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“Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги”, — написав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Своєю чергою очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО на Київщині.

“Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про роботу ППО також повідомляють у Дніпропетровській, Хмельницькій та Харківській областях.