У Вінницькій та Київській областях повідомляють про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Очільники Київської та Вінницької ОВА повідомили про роботу ППО в областях, пише УНН.
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“Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги”, — написав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Своєю чергою очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО на Київщині.
“Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про роботу ППО також повідомляють у Дніпропетровській, Хмельницькій та Харківській областях.