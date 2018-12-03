У Вінницькій області на дорогах з'явились блокпости

“З метою недопущення вчинення правопорушень та інших антигромадських проявів, здійснення оперативного реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці на основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НГУ, працівники поліції разом із військовослужбовцями Національної гвардії України перевіряють підозрілі автомобілі та осіб. Перевірки на блокпостах мають профілактичне спрямування.

“Наразі правоохоронці виконують службово-бойові завдання на п’яти мобільних блок-постах, в напрямках в’їзду в місто на Хмельницькому, Київському, Турбівському, Гніваньському та Немирівському автошляхах”, — наголосили у Нацгвардії, зауваживши, що вказані заходи пов’язані з посиленим варіантом несення служби.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

Як повідомляв УНН, у ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Президент Петро Порошенко підписав закон про запровадження воєнного стану в 10 областях України, серед яких Одеська, на 30 днів 28 листопада.