В Винницкой области на дорогах появились блокпосты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Винницкой области на основных автомагистралях установлено мобильные блокпосты Национальной гвардии и полиции. Об этом сообщает пресс-служба НГУ, передает УНН.
"С целью недопущения совершения правонарушений и других антиобщественных проявлений, осуществление оперативного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке на основных трассах Виннице установили мобильные блок-посты, в состав которых вошли нацгвардийци и полиция", - говорится в сообщении.
Как отметили в НГУ, работники полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины проверяют подозрительные автомобили и человек. Проверки на блокпостах имеют профилактическое направление.
"Правоохранители выполняют служебно-боевые задачи на пяти мобильных блок-постах, в направлениях въезда в город на Хмельницком, Киевском, Турбовском, Гниванском и Немировском автодорогах", - отметили в Нацгвардии, отметив, что указанные меры связаны с усиленным вариантом несения службы.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
Как сообщал УНН, в ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в 10 областях Украины, среди которых Одесская, на 30 дней 28 ноября.