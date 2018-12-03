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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86553 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103986 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139058 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136813 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126554 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164839 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Винницкой области на дорогах появились блокпосты

В Винницкой области на дорогах появились блокпосты

Киев  •  УНН

 • 25341 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Винницкой области на основных автомагистралях установлено мобильные блокпосты Национальной гвардии и полиции. Об этом сообщает пресс-служба НГУ, передает УНН.

"С целью недопущения совершения правонарушений и других антиобщественных проявлений, осуществление оперативного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке на основных трассах Виннице установили мобильные блок-посты, в состав которых вошли нацгвардийци и полиция", - говорится в сообщении.

Как отметили в НГУ, работники полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины проверяют подозрительные автомобили и человек. Проверки на блокпостах имеют профилактическое направление.

"Правоохранители выполняют служебно-боевые задачи на пяти мобильных блок-постах, в направлениях въезда в город на Хмельницком, Киевском, Турбовском, Гниванском и Немировском автодорогах", - отметили в Нацгвардии, отметив, что указанные меры связаны с усиленным вариантом несения службы.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщал УНН, в ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в 10 областях Украины, среди которых Одесская, на 30 дней 28 ноября.

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