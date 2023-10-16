У Вільнюсі іноземці викинули український прапор у смітник: поліція затримала порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У столиці Литви група іноземців викинула український прапор у смітник. Повідомляється, що більшість причетних були п’яні. Про інцидент повідомляє УНН із посланням на Литовське національне радіо і телебачення.
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Згідно заяви литовської поліції, у неділю, 15 жовтня, ввечері, близько 23:24, на вулиці міста Вільнюс помітили чотирьох осіб, які несли український прапор. Потім вони поклали стяг у смітник дерев'яною ручкою догори, і плюнувши, пішли.
У поліції Вільнюса заявили, що репортер зняв інцидент і повідомив про це в поліцію.
Поліція згодом затримала групу людей, що причетна до випадку з українським прапором. Серед чотирьох осіб виявлено троє нетверезих чоловіків і одна жінка, яка була тверезою.
За фактом наруги над символом іноземної держави розпочато досудове розслідування.
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