В Вильнюсе иностранцы выбросили украинский флаг в мусорник: полиция задержала нарушителей

Детали

Согласно заявлению литовской полиции, в воскресенье, 15 октября, вечером, около 23:24, на улице города Вильнюс заметили четырех человек, которые несли украинский флаг. Затем они положили флаг в мусорник деревянной ручкой вверх, и плюнув, ушли.

В полиции Вильнюса заявили, что репортер снял инцидент и сообщил об этом в полицию.

Полиция впоследствии задержала группу людей, причастную к случаю с украинским флагом. Среди четырех человек обнаружено трое нетрезвых мужчин и одна женщина, которая была трезвой.

По факту надругательства над символом иностранного государства начато досудебное расследование.

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