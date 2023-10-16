В Вильнюсе иностранцы выбросили украинский флаг в мусорник: полиция задержала нарушителей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В столице Литвы группа иностранцев выбросила украинский флаг в мусорник. Сообщается, что большинство причастных были пьяные. Об инциденте сообщает УНН с посланием на Литовское национальное радио и телевидение.
Детали
Согласно заявлению литовской полиции, в воскресенье, 15 октября, вечером, около 23:24, на улице города Вильнюс заметили четырех человек, которые несли украинский флаг. Затем они положили флаг в мусорник деревянной ручкой вверх, и плюнув, ушли.
В полиции Вильнюса заявили, что репортер снял инцидент и сообщил об этом в полицию.
Полиция впоследствии задержала группу людей, причастную к случаю с украинским флагом. Среди четырех человек обнаружено трое нетрезвых мужчин и одна женщина, которая была трезвой.
По факту надругательства над символом иностранного государства начато досудебное расследование.
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