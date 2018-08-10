У вересні можуть почати знімати фільм під дистанційним керівництвом Сенцова - адвокат

"Зараз ведуться переговори про те, щоб почати знімати фільм під його дистанційним керівництвом. Ніби як проект повинен запуститися у вересні. Так кінематографісти сподіваються надати йому сили, включити в роботу і полегшити його існування в колонії", - повідомив Дінзе.



Дінзе повідомив, що проект український. За його словами, у вересні повинен початися дистанційний кастинг.



"Я не можу говорити про це докладніше, але знаю, що, можливо, вже у вересні почнеться дистанційний кастинг, адвокати будуть ходити через день до нього в колонію, щоб узгоджувати якісь деталі. Але все це поки на рівні розмов. Діючих зрушень в цьому напрямку поки немає", - зазначив він.



Нагадаємо, в Європейському Союзі занепокоєні станом здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який з 14 травня оголосив голодування.