В сентябре могут начать снимать фильм под дистанционным руководством Сенцова - адвокат

"Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы начать снимать фильм под его дистанционным руководством. Вроде как проект должен запуститься в сентябре. Так кинематографисты надеются придать ему силы, включить в работу и облегчить его существование в колонии", - сообщил Динзе.



Динзе сообщил, что проект украинский. По его словам, в сентябре должен начаться дистанционный кастинг.



"Я не могу говорить об этом подробнее, но знаю, что, возможно, уже в сентябре начнется дистанционный кастинг, адвокаты будут ходить через день к нему в колонию, чтобы согласовывать какие-то детали. Но все это пока на уровне разговоров. Действенных подвижек в этом направлении пока нет", - отметил он.



Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку.