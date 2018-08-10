В сентябре могут начать снимать фильм под дистанционным руководством Сенцова - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В сентябре могут начать снимать фильм под дистанционным руководством заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил в интервью Meduza, передает УНН.
"Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы начать снимать фильм под его дистанционным руководством. Вроде как проект должен запуститься в сентябре. Так кинематографисты надеются придать ему силы, включить в работу и облегчить его существование в колонии", - сообщил Динзе.
Динзе сообщил, что проект украинский. По его словам, в сентябре должен начаться дистанционный кастинг.
"Я не могу говорить об этом подробнее, но знаю, что, возможно, уже в сентябре начнется дистанционный кастинг, адвокаты будут ходить через день к нему в колонию, чтобы согласовывать какие-то детали. Но все это пока на уровне разговоров. Действенных подвижек в этом направлении пока нет", - отметил он.
Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку.