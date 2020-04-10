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У Великій Британії від коронавірусу за добу померли 880 людей

У Великій Британії від коронавірусу за добу померли 880 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. За добу у Великій Британії від коронавірусу померли понад 880 осіб, у той час як загальна кількість загиблих - 7978. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту країни.

Так, за добу кількість загиблих збільшилася на 881. Тепер загальна кількість загиблих від епідемії в Британії зросла до 7978.

Повідомляється, що за добу виявили 4344 нових заражень коронавірусом, і тепер кількість підтверджених хворих перевищила 65 077 осіб.

Нагадаємо, що станом на 5:44 п'ятниці, 10 квітня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 95 718 осіб.

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