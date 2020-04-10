В Великобритании от коронавируса за сутки умерли 880 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За сутки в Великобритании от коронавируса умерли более 880 человек, в то время как общее количество погибших - 7978. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Департамента здравоохранения и социальной защиты страны.
Так, за сутки число погибших увеличилось на 881. Теперь общее количество погибших от эпидемии в Великобритании выросло до 7978.
Сообщается, что за сутки обнаружили 4344 новых заражений коронавирусом, и теперь количество подтвержденных заболевших превысило 65 077 человек.
Напомним, что на 5:44 пятницы, 10 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 95 718 человек.