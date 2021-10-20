У Великій Британії монетний двір вилучатиме зі старих телефонів золото
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Королівський монетний двір планує впровадити у Великобританії першу в світі технологію переробки золота з електронних відходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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Королівський монетний двір підписав угоду із канадським стартап підприємством Excir щодо відновлення 99% і більше золота з плат на пристроях.
У ньому йдеться, що хімія вибірково націлюється на ділянку та витягує дорогоцінні метали з плат за лічені секунди. Дослідники підрахували, що електронне та електричне обладнання, викинуте у 2021 році, важитиме понад 57 мільйонів тонн.
За оцінками, менше однієї п’ятої електронних відходів в кінцевому підсумку переробляється. Виконавчий директор монетного двору Енн Джессопп заявила, що технологія допоможе “зробити реальний вплив на одну з найбільших екологічних проблем у світі”.
Якщо нічого не буде змінено, то до 2030 року обсяг електронних відходів досягне 74 мільйонів тонн, що є майже подвоєнням тоннажу за десятиліття, йдеться в повідомленні монетного двору. Згідно з планом, дорогоцінні метали будуть витягуватися при кімнатній температурі. Процес відбуватиметься на території монетного двору в Ллантрісанте, штат Ронта-Кінон-Таф на плавильних заводах.
Початкове використання технології вже дозволило отримати золото чистотою 999,9, але при повному розширенні воно також може витягувати паладій, срібло і мідь.
Шон Міллард, керівник відділу розвитку Королівського монетного двору, додав, що хімія “революційна”. Він припускає, що у Королівського монетного двору величезний потенціал.
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