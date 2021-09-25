У Німеччині випустили золоті монети із зображенням Ангели Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Німеччині почали продавати монети з золота з портретом канцлера Ангели Меркель. Про це пише УНН з посиланням на аукціон MDM, що займається продажем монет по всьому світу.
Деталі
Замовити такий сувенір можна в онлайн-магазинах монет і дорогоцінних металів за 49 євро. На монетах вказані роки правління канцлера: 2005-2021.
Додамо
Фабрика плюшевих ведмедів в німецькому місті Кобург створила іграшку з нагоди відходу Ангели Меркель з поста канцлера Німеччини. Вартість колекційного ведмедя — 189 євро.
Доповнення
26 вересня в ФРН пройдуть парламентські вибори, за їх підсумками буде обрано нового канцлер країни. Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на пост федерального канцлера.