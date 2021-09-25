В Германии выпустили золотые монеты с изображением Ангелы Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Германии начали продавать монеты из золота с портретом канцлера Ангелы Меркель. Об этом пишет УНН со ссылкой на аукцион MDM, занимающейся продажей монет по всему миру.
детали
Заказать сувенир можно в онлайн-магазинах монет и драгоценных металлов за 49 евро. На монетах указаны годы правления канцлера: 2005-2021.
Добавим
Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала игрушку по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Стоимость коллекционного медведя — 189 евро.
Дополнение
26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.