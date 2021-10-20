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В Великобритании монетный двор будет изымать из старых телефонов золото

Киев • УНН

 • 22522 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Королевский монетный двор планирует внедрить в Великобритании первую в мире технологию переработки золота из электронных отходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В Великобритании монетный двор будет изымать из старых телефонов золото

Детали

Королевский монетный двор подписал соглашение с канадским стартап предприятием Excir по восстановлению 99% и больше золота из плат на устройствах.

В нем говорится, что химия избирательно нацеливается на участок и извлекает драгоценные металлы из плат за считанные секунды. Исследователи подсчитали, что электронное и электрическое оборудование, выброшенное в 2021 году, будет весить более 57 миллионов тонн.

По оценкам, менее одной пятой электронных отходов в конечном итоге перерабатывается.

Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп заявила, что технология поможет "оказать реальное воздействие на одну из крупнейших экологических проблем в мире".
Если ничего не изменится, то к 2030 году объем электронных отходов достигнет 74 миллионов тонн, что есть почти удвоением тоннажу за десятилетия, говорится в сообщении монетного двора. Согласно плану, драгоценные металлы будут вытягиваться при комнатной температуре.

Процесс будет проходить на территории монетного двора в Ллантризанте, штат Ронта-Кинон-Таф на плавильных заводах.

Первоначальное использование технологии уже позволило получить золото чистотой 999,9, но при полном расширении оно также может извлекать палладий, серебро и медь.

Шон Миллард, руководитель отдела развития Королевского монетного двора, добавил, что химия "революционная". Он предполагает, что у Королевского монетного двора огромный потенциал.

Напомним

В Германии выпустили золотые монеты с изображением Ангелы Меркель.

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