У Вашингтоні вагон метро зійшов із рейок: люди сиділи у темряві понад годину

Деталі

Повідомляють, що один із вагонів втратив контакт із рейками, унаслідок чого потяг зупинився у тунелі. Інцидент стався поблизу станції "Арлінгтонське кладовище".

Усередині вагону перебувало приблизно 200 пасажирів, які у темряві чекали на евакуацію. Лише за майже дві години після зупинки рятувальники вивели людей із потягу і допомогли їм пройти через тунель у безпечне місце.

Жоден пасажир не постраждав.

