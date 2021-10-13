У Вашингтоні вагон метро зійшов із рейок: люди сиділи у темряві понад годину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У вівторок увечері, 12 жовтня, у столиці США Вашингтоні частково зійшов із рейок вагон метро. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.
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Повідомляють, що один із вагонів втратив контакт із рейками, унаслідок чого потяг зупинився у тунелі. Інцидент стався поблизу станції "Арлінгтонське кладовище".
Усередині вагону перебувало приблизно 200 пасажирів, які у темряві чекали на евакуацію. Лише за майже дві години після зупинки рятувальники вивели людей із потягу і допомогли їм пройти через тунель у безпечне місце.
Жоден пасажир не постраждав.
#wmata pic.twitter.com/VgMs81nXo4— Mary Kate (@justplainmk) October 12, 2021
Just sitting in the dark on the blue line #wmata pic.twitter.com/QGy4nlms8m— Mary Kate (@justplainmk) October 12, 2021
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