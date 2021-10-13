В Вашингтоне вагон метро сошел с рельсов: люди сидели в темноте более часа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Во вторник вечером, 12 октября, в столице США Вашингтоне частично сошел с рельсов вагон метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Сообщают, что один из вагонов потерял контакт с рельсами, вследствие чего поезд остановился в тоннеле. Инцидент произошел возле станции "Арлингтонское кладбище".
Внутри вагона находилось примерно 200 пассажиров, которые в темноте ждали эвакуацию. Только через почти два часа после остановки спасатели вывели людей с поезда и помогли им пройти через туннель в безопасное место.
Ни один пассажир не пострадал.
#wmata pic.twitter.com/VgMs81nXo4- Mary Kate (@justplainmk) October 12, 2021
Just sitting in the dark on the blue line #wmata pic.twitter.com/QGy4nlms8m— Mary Kate (@justplainmk) October 12, 2021
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