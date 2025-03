В Вашингтоне вагон метро сошел с рельсов: люди сидели в темноте более часа

Детали

Сообщают, что один из вагонов потерял контакт с рельсами, вследствие чего поезд остановился в тоннеле. Инцидент произошел возле станции "Арлингтонское кладбище".

Внутри вагона находилось примерно 200 пассажиров, которые в темноте ждали эвакуацию. Только через почти два часа после остановки спасатели вывели людей с поезда и помогли им пройти через туннель в безопасное место.

Ни один пассажир не пострадал.

#wmata pic.twitter.com/VgMs81nXo4

- Mary Kate (@justplainmk) October 12, 2021

Just sitting in the dark on the blue line #wmata pic.twitter.com/QGy4nlms8m

— Mary Kate (@justplainmk) October 12, 2021

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США работник почты расстрелял своих коллег