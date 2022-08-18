У Варшаві відкриють український дитячий центр для підтримки родин переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Благодійний фонд Future for Ukraine відкрив новий Children Hub у польській столиці для українських дітей віком від 3 до 15 років, які були змушені евакуюватися з початку широкомасштабного вторгнення рф, передає УНН.
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«Ми створили хаб для українських дітей та їхніх родин, які через війну в Україні тимчасово проживають у Польщі. Ми хочемо допомогти дітям пройти цей період із мінімальними травмами», - зазначає COO фонду Future for Ukraine Ксенія Лаврентьєва.
Деталі
З нагоди відкриття дітям влаштували невеличке свято з майстер-класами. Гості могли першими побачити щойно відремонтований простір для занять площею понад 250 м².
«Сьогодні здійснилася наша велика мрія - ми створили куточок України, у якому діти можуть відчувати себе як удома та знову мріяти. Адже діти та їхні мрії - це наше майбутнє», - розповідає директорка зі стратегії фонду Future for Ukraine Олена Ніколаєнко.
Новий Children Hub достатньо великий та може приймати близько 100 дітей на день, віком від 3 до 15 років. Тут великі аудиторії, арт-простір, кабінет психолога та кафетерій, а також ще більше фахівців, творчості та навчання для українських діток.
Залежно від вікової групи, на дітей очікують заняття, які позитивно впливають на емоційний стан і сприяють всебічному розвитку: логіка, пізнання навколишнього світу, музика, фізична культура, нейроритміка, фінансова грамотність, школа безпеки тощо.
У центрі працюють українські викладачі та спеціалісти, завдяки чому вирішується одразу декілька нагальних проблем українок за кордоном.
Довідка
Children Hub - мережа центрів для адаптації, розвитку та психологічного супроводу українських дітей переселенців.
Доповнення
Міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек у програмі Польського радіо повідомив, що в наступному навчальному році в польських школах може з’явитися ще 200 тис. дітей з України.