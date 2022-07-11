У польських школах та дитсадках готові прийняти ще 200 тис. українських дітей, - міністр освіти Польщі

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«Ми прийняли 200 тис. (українських дітей - ред.), з них 160 – у школи і 40 – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. може приєднатися з 1 вересня. Це все буде видно протягом наступних тижнів. Система еластична, узгоджена з керівними органами, із самоврядуванням, з відділами освіти, з Міністерством внутрішніх справ й адміністрації. Ми готові приймати українських дітей».

Очільник Міносвіти також додав, що дистанційне або гібридне навчання в майбутньому навчальному році наразі не планується, адже немає жодних сигналів від Міністерства охорони здоров’я чи санітарних служб про це.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, Польща готова надалі сприяти отриманню освіти вимушено евакуйованим громадянам України. До того, у країні є належні умови для проведення Національного мультипредметного тесту.