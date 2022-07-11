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У польських школах та дитсадках готові прийняти ще 200 тис. українських дітей, - міністр освіти Польщі

У польських школах та дитсадках готові прийняти ще 200 тис. українських дітей, - міністр освіти Польщі

Київ • УНН

 • 133063 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек у програмі Польського радіо повідомив, що в наступному навчальному році в польських школах може з’явитися ще 200 тис. дітей з України, передає УНН.

Цитата

«Ми прийняли 200 тис. (українських дітей - ред.), з них 160 – у школи і 40 – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. може приєднатися з 1 вересня. Це все буде видно протягом наступних тижнів. Система еластична, узгоджена з керівними органами, із самоврядуванням, з відділами освіти, з Міністерством внутрішніх справ й адміністрації. Ми готові приймати українських дітей».

Очільник Міносвіти також додав, що дистанційне або гібридне навчання в майбутньому навчальному році наразі не планується, адже немає жодних сигналів від Міністерства охорони здоров’я чи санітарних служб про це.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, Польща готова надалі сприяти отриманню освіти вимушено евакуйованим громадянам України. До того, у країні є належні умови для проведення Національного мультипредметного тесту.

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