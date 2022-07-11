В польских школах и детсадах готовы принять еще 200 тыс. украинских детей, - министр образования Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Министр образования и науки Пшемислав Чарнек в программе Польского радио сообщил, что в следующем учебном году в польских школах может появиться еще 200 тыс. детей из Украины, передает УНН.
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«Мы приняли 200 тыс. (украинских детей – ред.), из них 160–в школы и 40–в детсады. По нашим оценкам еще 200 тыс. может присоединиться с 1 сентября. Это все будет видно в течение следующих недель. Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с Министерством внутренних дел и администрации. Мы готовы принимать украинских детей».
Глава Минобразования также добавил, что дистанционное или гибридное обучение в предстоящем учебном году пока не планируется, ведь нет никаких сигналов от Министерства здравоохранения или санитарных служб об этом.
Напомним
Как ранее писал УНН, Польша готова в дальнейшем способствовать получению образования вынужденно эвакуированным гражданам Украины. К тому же, в стране есть надлежащие условия для проведения Национального мультипредметного теста.