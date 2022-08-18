В Варшаве откроют украинский детский центр для поддержки семей переселенцев

Цитата

«Мы создали хаб для украинских детей и их семей, которые из-за войны войны в Украине временно проживают в Польше. Мы хотим помочь детям пройти этот период с минимальными травмами», - отмечает COO фонда Future for Ukraine Ксения Лаврентьева.

Детали

По случаю открытия детям устроили небольшой праздник с мастер-классами. Гости могли первыми увидеть только что отремонтированное пространство для занятий площадью более 250 м².

«Сегодня сбылась наша большая мечта – мы создали уголок Украины, в котором дети могут чувствовать себя как дома и снова мечтать. Ведь дети и их мечты - это наше будущее, - рассказывает директор по стратегии фонда Future for Ukraine Елена Николаенко.

Новый Children Hub достаточно велик и может принимать около 100 детей в день от 3 до 15 лет. Здесь большие аудитории, арт-пространство, кабинет психолога и кафетерий, а также еще больше специалистов, творчества и обучения для детей.

В зависимости от возрастной группы, детей ожидают занятия, которые положительно влияют на эмоциональное состояние и способствуют всестороннему развитию: логика, познание окружающего мира, музыка, физическая культура, нейроритмика, финансовая грамотность, школа безопасности и т.д.

В центре работают украинские преподаватели и специалисты, благодаря чему решаются сразу несколько неотложных проблем украинок за рубежом.

Справка

Children Hub – сеть центров для адаптации, развития и психологического сопровождения украинских детей переселенцев.

Дополнение

Министр образования и науки Пшемислав Чарнек в программе Польского радио сообщил, что в следующем учебном году в польских школах может из’появиться еще 200 тыс. детей из Украины.