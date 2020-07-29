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У ЦВК виявили випадок захворювання на коронавірусну хворобу

У ЦВК виявили випадок захворювання на коронавірусну хворобу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У Центральній виборчій комісії зафіксовано випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

“Звертаємо увагу, що у зв’язку з виявленням у Центральній виборчій комісії випадку захворювання на коронавірусну хворобу, ми знову посилили карантинні заходи. Просимо громадян без нагальної потреби не заходити в адмінбудівлю ЦВК, а в разі відвідування — обов’язково одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанції і не допускати скупчення людей”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оскільки така ситуація склалася під час активної підготовки до місцевих виборів 2020 року, наше завдання полягає у створенні безпечних умов роботи Комісії загалом та взаємодії наших працівників з відвідувачами зокрема. Голова Комісії Олег Диденко підписав розпорядження “Про забезпечення приймання Центральною виборчою комісією подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій”.

Також подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій приймаються з 27 липня до 5 серпня 2020 року включно на другому поверсі адміністративного будинку Комісії.

Наголошується, що працівники Секретаріату Комісії, які приймають подання, захищені масками, рукавичками та екранами, забезпечені достатньою кількістю дезінфікувальних засобів.

Нагадаємо, у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” виявлено 152 випадки зараження коронавірусом.

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